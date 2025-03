Milan Inter, Lautaro ancora in dubbio: come giocherebbe Inzaghi nel derby senza di lui

Condividi via email

Milan Inter, Simone Inzaghi ancora con il dubbio Lautaro Martinez. Senza di lui come giocherebbero i nerazzurri?

Simone Inzaghi si avvicina al derby Milan–Inter di Coppa Italia con il dubbio legato a Lautaro Martinez. Qualora il centravanti argentino non dovesse essere disponibile per scendere in campo dal primo minuto ci sono due opzioni su tutte.

Il tecnico piacentino potrebbe affidarsi a uno tra Arnautovic e Correa al fianco di Thuram. Entrambi decisivi nel quarto di finale contro la Lazio.