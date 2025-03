Milan Inter, Inzaghi perde un calciatore? Problema muscolare

Milan Inter si avvicina e, a pochi istanti dal match con l’Udinese, Simone Inzaghi ha perso un calciatore per un problema fisico

Milan Inter si avvicina, dopo i due match di campionato in scena oggi le squadre si concentreranno sul derby di Coppa Italia in programma mercoledì 2 aprile alle ore 21:00.

In queste ore mister Simone Inzaghi ha perso un calciatore per infortunio, si tratta di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha rimediato un affaticamento muscolare e ha dato forfait per la sfida con l’Udinese, è da considerare in dubbio per la stracittadina.