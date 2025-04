Milan Inter, emergenza per Inzaghi: «E’ da valutare». Non solo Lautaro

Milan Inter, non solo Lautaro Martinez sarà assente nel derby. Il tecnico piacentino rischia di perdere un altro pezzo

Alla vigilia di Milan–Inter mister Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in conferenza stampa. Lautaro e Taremi out, da valutare invece de Vrij. Non ci sarà Asllani per squalifica.

LE PAROLE – «Siamo in emergenza in attacco senza Taremi e Lautaro, dovremo chiamare un attaccante della Primavera. C’è fuori Asllani per squalifica, sono da valutare le condizioni di de Vrij».