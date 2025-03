Milan Inter, il punto sugli infortunati nerazzurri: chi ci sarà nel derby?

Condividi via email

Milan Inter si avvicina ed è il momento di iniziare a capire chi sarà disponibile per la super sfida. Questa la situazione per Simone Inzaghi

Tra meno di una settimana sarà tempo di derby, mercoledì 2 aprile a San Siro andrà in scena Milan–Inter match valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. In attesa di capire se Inzaghi avrà a disposizione Lautaro Martinez, questa è la situazione relativa agli altri infortunati.

Ci sarà sicuramente Thuram, sulla via del rientro anche Zalewski e de Vrij. Sicuramente out Dumfries e Zielinski.