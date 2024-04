Milan Inter, Impallomeni sicuro: «Ciclo di Pioli finito, la gara di stasera assomiglia a...»

Milan-Inter, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, considera concluso il ciclo di Pioli in rossonero

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato:

PAROLE – «A me ricorda la ‘coppa in faccia’ del famigerato derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio di qualche anno fa. Stasera potrebbe esserci una cosa simile. Siamo alla resa dei conti, anche se il lavoro è stato molto positivo. In questa ultima parte di percorso ci ha messo anche del suo. Credo sia un ottimo allenatore, ma il ciclo al Milan è concluso e possa prendersi altre soddisfazioni in altre piazze».