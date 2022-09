Milan Inter: il derby sarà una sfida globale

Milan Inter, grande attesa per la stracittadina di Milano. Da San Siro al Mondo: il Derby sarà una sfida globale

San Siro sold out, oltre 150 paesi collegati e tifosi pronti a sostenere i rossoneri nel segno di “AC Milan is forever”, campagna lanciata oggi dal Club per coinvolgere ed emozionare gli oltre 500 milioni di fan nel mondo

Una sfida planetaria: è il Derby Milan-Inter che andrà in scena sabato alle ore 18.00, stracittadina numero 232. Stadio esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 75.000 tifosi attesi. Boom di vendite anche per lo speciale “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra anch’essa il tutto esaurito.

Dall’Indonesia al Giappone, da Trinidad e Tobago al Brasile, fino ad arrivare in Cina, Australia e Canada: saranno più di 150 i paesi collegati per il match che verrà inquadrato da oltre 20 telecamere. Inoltre, saranno presenti nel camera plan anche un drone, per far vivere dal cielo tutte le emozioni del pre-partita, tra cui l’attesissimo arrivo pullman della squadra e la Spider Cam, una speciale telecamera che inquadra il campo, “volando” sopra lo stadio, permettendo così ai telespettatori di immergersi nel gioco con una visuale mozzafiato. Anche la tribuna stampa è gremita, con oltre 150 giornalisti accreditati e 29 fotografi di diverse nazionalità.

L’attrazione globale del match si riflette anche sulla nazionalità e multiculturalità dei fan che hanno acquistato un tagliando valido: degli oltre 75.000 futuri presenti, più di 10.000 provengono dall’estero, con circa 145 nazionalità differenti rappresentate.

Sabato andrà in scena una sfida non solo sportiva: di fronte due brand capaci di catalizzare l’attenzione internazionale. In particolare, grazie ai risultati sul campo da una parte e le attività commerciali e consumer engagement dall’altra, il Milan ha consolidato un forte e rinnovato appeal globale. Un risultato testimoniato da recenti studi condotti da autorevoli istituti di ricerca come YouGov e Brand Finance che inseriscono il Milan tra i brand calcistici più seguiti al mondo e con la più rapida crescita nel recente passato.

“AC MILAN IS FOREVER”

In occasione del Derby, partita che fa battere il cuore di ogni tifoso rossonero, il Club lancia la campagna “AC Milan is forever”: una serie di iniziative, fisiche e digitali che a partire da oggi faranno vivere tutta la passione per il Milan in un crescendo di emozioni che connetteranno ed entusiasmeranno gli oltre 500 milioni di tifosi nel mondo.

Tra queste, uno speciale Walk-In nel rinomato studio di tatuaggi Spektrum Tattoo, in cui i tifosi potranno scegliere tra diverse proposte di tatuaggi e fissare così per sempre la propria passione sulla pelle. Le 6 proposte di tatuaggi sono state decise, tra una scelta di 8 sketches diversi, dai tifosi stessi a seguito di un sondaggio condotto sulla app del Partner rossonero Socios. Qui tutti i dettagli.

Inoltre, domani verrà lanciato uno speciale video hero dell’intera campagna, con immagini dedicate al rapporto dei rossoneri con i tifosi e al legame sempre più profondo e importante.

Infine, allo stadio saranno presenti diverse iniziative, anche per i più piccoli.

“IL MILAN PER TUTTI” #RespAct

Continua e si rafforza anche l’iniziativa “Il Milan per tutti”, un programma di accessibilità gratuita, un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, “RespAct”. Per l’occasione, inoltre, il Club ha selezionato alcuni tifosi rossoneri di lunga data che potranno tornare allo stadio e rivivere l’esperienza emozionante.

CASA MILAN, IL CUORE DELLA FAMIGLIA ROSSONERA

Tutto pronto anche a Casa Milan, da sempre meta dei tifosi rossoneri nei match day. La casa dei rossoneri, sede anche del moderno headquarter del Club, aprirà le sue porte a partire dalle ore 9:00 per permettere a tutti i tifosi di vivere una giornata nel cuore del Milan. Ad attenderli, il Museo Mondo Milan, luogo dove poter rivivere le più belle emozioni e le vittorie del Club Campione d’Italia (presente anche il trofeo dello Scudetto) e il Bistrot di Casa Milan, progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti. Il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 2022/23 AC Milan e la Biglietteria Stadio, invece, apriranno come di consueto alle ore 10:00.

INIZIATIVE SPECIALI CON I PARTNER

In occasione del grande appuntamento, Socios inaugurerà il proprio Sky Box e verrà svelato il nome scelto a seguito del contest organizzato dal partner.

Bitmex, sleeve partner del Club, inviterà allo stadio i due vincitori del contest “Earn the Play” che potranno vivere una tre giorni tutta rossonera. In arrivo sabato per la partita, dove vivranno una speciale “pre-match experience”, il loro viaggio milanista terminerà lunedì con la visita al Museo Mondo Milan e a Casa Milan.

Inoltre, nel post-partita ci sarà anche uno show cooking con la partecipazione dello Chef Carlo Cracco e del nuovo partner Oro Rosso Milano, marchio italiano produttore di zafferano pronto a lanciare il proprio brand nel mercato nazionale e internazionale nel prossimo futuro.