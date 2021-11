Milan Inter: Ibrahimovic arriva il derby come da programma

Milan Inter è la sfida soprattutto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato gestito a dovere in queste settimane. Ecco il suo programma

Milano si prepara al derby della Madonnina, il 176esimo Milan Inter. Soprattutto, però, sarà la partita anche di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha fatto di tutto per essere presente questa sera e potrà contare su un buon minutaggio.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, Ibrahimovic ha avuto un programma di gestione dei recuperi e dei minutaggi per arrivare al derby tirato a lucido. I preparatori hanno chiesto a Pioli di gestirlo in queste settimane, arrivando a fare le prove generali con la Roma, dove ha giocato un’ora, ed essere impiegato un quarto d’ora con il Porto. Adesso Zlatan è pronto per stasera.