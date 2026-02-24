Milan Inter, i rossoneri tremano per le diffide: tanti i giocatori che rischiano di saltare il derby di campionato

Milan Inter, i rossoneri rischiano di perdere tanti giocatori in diffida: ecco la lista di chi può saltare il derby di campionato

Il countdown per la stracittadina milanese è ufficialmente iniziato. Il match, previsto per il weekend del 7 e 8 marzo, rappresenta lo spartiacque definitivo per le ambizioni del Milan di Massimiliano Allegri e la corsa dell’Inter di Cristian Chivu. Tuttavia, oltre alla tensione per il risultato, a Milanello cresce l’ansia per la situazione disciplinare. La sfida contro la Cremonese di domenica 1 marzo si preannuncia come un campo minato: sono ben quattro i calciatori rossoneri a un solo giallo dalla squalifica, un peso enorme che potrebbe condizionare le scelte tattiche del tecnico livornese.

L’ultimo a finire sulla lista dei cattivi è stato Alexis Saelemaekers, ammonito nel primo tempo della sfortunata gara contro il Parma. Il belga ha raggiunto quota quattro sanzioni, unendosi al gruppo dei “sorvegliati speciali” che comprende anche Athekame, Fofana e Rabiot. Per i fedelissimi di Allegri, la missione è chiara ma difficile: uscire indenni dalla trasferta dello Zini senza ricevere cartellini, pena il forfait forzato nell’appuntamento più importante dell’anno.

Milan Inter, la gestione dei gialli: il vantaggio tattico di Chivu

Al contrario dei cugini, l’ambiente nerazzurro respira un’aria decisamente più serena. L’Inter non ha alcun giocatore diffidato in organico dopo l’ultimo turno di campionato. Il caso più spinoso riguardava Alessandro Bastoni, ma il difensore è riuscito a «pulirsi» nel modo più efficace, seppur sofferto. Ammonito nel finale della gara contro il Lecce, il centrale salterà per squalifica la sfida contro il Genoa di sabato 28 febbraio, assicurandosi così la presenza certa per il derby.

Questa disparità nelle rotazioni potrebbe rivelarsi decisiva. Mentre Allegri dovrà chiedere ai suoi mediani, in particolare a Fofana e Rabiot, di giocare con il freno a mano tirato contro la Cremonese per evitare sanzioni, i ragazzi di Cristian Chivu potranno affrontare il prossimo impegno con la massima intensità. La strategia dell’Inter è stata perfetta: «tornando in tempo proprio per il derby», Bastoni guiderà la difesa nerazzurra contro un attacco rossonero che rischia di arrivare all’appuntamento pesantemente rimaneggiato.