Connect with us

News

Milan oggi a lavoro, si inizia a preparare la sfida con la Cremonese: da valutare le condizioni di Gabbia

Published

23 minuti ago

on

By

Gabbia

Milan che dopo il giorno di riposo tornerà a lavorare in quel di Milanello, gli aggiornamenti dal centro sportivo

Dopo Milan-Parma 0-1, mister Massimiliano Allegri ha concesso una giornata di riposo alla squadra. Smaltite le arrabbiature e le delusioni per il gol beffa di Troilo, oggi i rossoneri sono pronti a tornare a lavorare al centro sportivo di Milanello.

In questi giorni il tecnico toscano e lo staff medico capiranno se Matteo Gabbia tornerà a disposizione per Cremonese-Milan, match in programma domenica alle ore 12:30, o se sarà necessario aspettare. La sua assenza sommata a quella di Pavlovic è pesata domenica a San Siro contro gli emiliani.

Si vedrà già da oggi se svolgerà lavoro a parte o meno. Sicuramente saranno indisponibili Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 minuti ago

Calciomercato Milan LIVE: valutazioni per il futuro di Loftus e Pulisic

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×