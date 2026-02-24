Milan oggi a lavoro, si inizia a preparare la sfida con la Cremonese: da valutare le condizioni di Gabbia

Milan che dopo il giorno di riposo tornerà a lavorare in quel di Milanello, gli aggiornamenti dal centro sportivo

Dopo Milan-Parma 0-1, mister Massimiliano Allegri ha concesso una giornata di riposo alla squadra. Smaltite le arrabbiature e le delusioni per il gol beffa di Troilo, oggi i rossoneri sono pronti a tornare a lavorare al centro sportivo di Milanello.

In questi giorni il tecnico toscano e lo staff medico capiranno se Matteo Gabbia tornerà a disposizione per Cremonese-Milan, match in programma domenica alle ore 12:30, o se sarà necessario aspettare. La sua assenza sommata a quella di Pavlovic è pesata domenica a San Siro contro gli emiliani.

Si vedrà già da oggi se svolgerà lavoro a parte o meno. Sicuramente saranno indisponibili Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek.