Milan Inter, derby in semifinale di Coppa Italia: l’ultimo precedente

Milan Inter i precedenti nella semifinale di Coppa Italia non sono favorevoli ai rossoneri. Com’è finita l’ultima volta?

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan–Inter, alle ore 21:00 andrà in scena la semifinale di andata della Coppa Italia. C’è un precedente che risale alla stagione 2021/2022.

In quell’occasione, la doppia stracittadina, andò a favore della squadra allenata da mister Simone Inzaghi. L’andata in quel caso, sempre in casa dei rossoneri, è terminata sul risultato di 0-0, mentre il ritorno è stato vinto dai nerazzurri addirittura 3-0.