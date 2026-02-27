Milan Inter, ufficiale: ecco la data e l’orario del derby! Si gioca di domenica. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Lega di Serie A ha finalmente sciolto le riserve, comunicando la data e l’orario ufficiale per l’attesissimo Derby della Madonnina tra Milan e Inter. Il match, valevole per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive, è previsto per il prossimo fine settimana e catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo calcistico.

Milan-Inter: quando e dove vederla

La stracittadina milanese si disputerà domenica 8 marzo alle ore 20.45. Il teatro della sfida sarà, come di consueto, lo stadio San Siro. Per tutti i tifosi del Diavolo che non riusciranno a essere presenti sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Si tratta di un appuntamento cruciale per la stagione dei rossoneri. L’ allenatore Massimiliano Allegri, tecnico esperto nella gestione delle partite ad alta tensione, dovrà preparare i suoi ragazzi per una sfida che va ben oltre i tre punti in palio.

L’ultima chance per il Diavolo di Allegri

Il Derby non è mai una partita banale, ma quest’anno assume un significato ancora più profondo. Per il Milan, reduce da un percorso altalenante, questa sfida rappresenta probabilmente l’ultima piccola speranza per provare a riaprire un campionato che, fino a questo momento, sembra già ben indirizzato verso altri lidi.

Il Direttore Sportivo Igli Tare osserverà con particolare attenzione la prestazione della squadra. Un risultato positivo contro i nerazzurri darebbe una scossa fondamentale all’ambiente e confermerebbe la bontà del progetto tecnico intrapreso con Allegri. I rossoneri dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per riscattare le ultime prestazioni opache e regalare una gioia ai propri sostenitori in una notte di gala.