Milan Inter, derby di record: è successo due volte in tre anni

Milan Inter, è successo due volte in tre anni! Il derby di Milano è da record, avete letto la curiosità?

Per la seconda volta nelle ultime tre stagioni Milan e Inter si sono affrontati in tre competizioni diverse. Questa stagione Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, dopo che nelle precedenti 101 annate non era mai successo che si scontrassero in più di due tornei diversi.

Nel 2022/2023 invece si sono affrontate in campionato, Supercoppa Italiana e nella doppia semifinale di Champions League. A riportare questa curiosità è Opta Paolo.