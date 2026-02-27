News
Milan Inter, ora è UFFICIALE: ecco quando si giocherà il derby di campionato. Dettagli, data e ora
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei turni che accompagneranno i tifosi nel mese di marzo. La notizia più attesa riguarda il Derby di Milano, che si disputerà in occasione della 28^ giornata: il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter di Cristian Chivu si affronteranno a San Siro domenica 8 marzo alle 20:45. Questo incrocio si preannuncia decisivo per la vetta della classifica, con entrambi i tecnici pronti a darsi battaglia in una sfida che bloccherà l’intera città.
Milan Inter, date e orari dei top match
Il calendario prosegue con la 29^ giornata, dove spicca il big match tra Lazio e Milan, fissato per domenica 15 marzo. L’Inter di Chivu, invece, scenderà in campo nello stesso turno contro il Cagliari. Per quanto riguarda la 30^ giornata, l’ultima prima della sosta per le Nazionali, i riflettori saranno puntati sulla sfida tra Como e Pisa di domenica 22 marzo e sugli impegni delle milanesi: il Milan ospiterà il Torino, mentre i nerazzurri saranno impegnati in una delicata trasferta.
Milan Inter, le scelte della Lega
La programmazione è stata studiata per agevolare le squadre impegnate negli ottavi di finale delle coppe europee. In una nota ufficiale, la Lega ha dichiarato: «Le definizioni degli slot orari sono state concordate per tutelare il recupero fisico degli atleti coinvolti nelle competizioni internazionali». Questo permetterà a formazioni come quella di Allegri e Chivu di gestire al meglio le rotazioni in un momento cruciale della stagione.
28^ GIORNATA
06/03/2026 Venerdì 20.45 Napoli – Torino DAZN
07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Como DAZN
07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN
07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Pisa DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce-Cremonese DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Verona DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN
08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa-Roma DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 20.45 Milan-Inter DAZN
09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
29^ GIORNATA
13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino-Parma DAZN/SKY
14/03/2026 Sabato 15.00 Inter-Atalanta DAZN
14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli-Lecce DAZN
14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese-Juventus DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 12.30 Verona-Genoa DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa-Cagliari DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Bologna DAZN
15/03/2026 Domenica 18.00 Como-Roma DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan DAZN
16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese-Fiorentina DAZN
30^ GIORNATA
20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari-Napoli DAZN
20/03/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY
21/03/2026 Sabato 15.00 Parma-Cremonese DAZN
21/03/2026 Sabato 18.00 Milan-Torino DAZN
21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Sassuolo DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 12.30 Como-Pisa DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Verona DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN
22/03/2026 Domenica 18.00 Roma-Lecce DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Inter DAZN