ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan-Inter in Coppa: precedenti e curiosità in vista del doppio derby in semifinale tra rossoneri e nerazzurri

Sono 30 i Derby nelle Coppe tra Milan e Inter: i rossoneri hanno vinto 13 volte, i nerazzurri 8, i pareggi sono stati 9. Per la seconda volta Milan e Inter si sfideranno in una semifinale di Coppa Italia (non contiamo le situazioni in cui si giocavano gironi di semifinale a più squadre).

Nel 1984-85 si qualificò il Milan vincendo 2-1 “in trasferta” e pareggiando 1-1 in casa. Poi, però, fu la Sampdoria ad alzare la Coppa con due vittorie: 1-0 a San Siro, 2-1 a Marassi. Due sfide in Champions, la Supercoppa, 4 derby in un anno: nel 2005 l’ultima volta.