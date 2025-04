Milan Inter, domani torna la Coppa Italia: non accade dal 2018

Condividi via email

Milan Inter domani in scena l’andata della semifinale di Coppa Italia, l’ultima volta circa sette anni fa

Mercoledì alle ore 21:00 andrà in scena Milan–Inter, match valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia.

Per i rossoneri è l’ultimo obiettivo stagionale, la possibilità di vincere un trofeo (oltre la Supercoppa Italiana) e strappare la qualificazione alla prossima Europa League. Il Diavolo prova a cercare un posto in finale, cosa che non accade dal 2017/2018, quando perse 4-0 con la Juventus.