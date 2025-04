Milan Inter, Conceicao è una furia per i cartellini: Theo ammonito e Frattesi no. Le ultimissime notizie sulla partita di oggi

Allo Stadio San Siro sta andando in scena la sfida d’andata valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia tra il Milan e l‘Inter. A circa 15 minuti dalla fine del primo tempo il match è ancora fermo sul risultato di 0-0.

Sergio Conceicao si è infuriato pochi minuti fa nei confronti del direttore di gara. In due situazioni di gioco molto simili Fabbri ha utilizzato due metri diversi: Theo è stato ammonito e Frattesi no. In entrambe le situazioni gli interpreti hanno commesso fallo dopo essere stati saltati in dribbling.