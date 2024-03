Milan Inter, Butti spiega: «Il derby di lunedì? L’hanno chiesto i rossoneri per questo motivo». Le dichiarazioni sulla data del match

Uno dei responsabili della gestione del calendario della Lega Serie A, Andrea Butti, ha analizzato a TeleLombardia, lo spostamento del derby Milan Inter a lunedì 22 aprile.

PAROLE – «Milan-Inter è una delle migliori partite, rispetto al prodotto che vogliamo esportare. In questo Milan-Inter dovremo farlo vedere a tutto il pianeta e dovremmo trasmetterlo domenica tra le 16 e le 17 di domenica, quando la Premier trasmette la sua migliore partita. Se questa cosa se lo facessimo verremmo additati di aver fatto un favore a chi non gioca in Europa il giovedì, quindi all’Inter.La partita principe del campionato italiano, Juve-Inter, per appeal e abitudine, ha generato più di due mln di telespettatori e Milan-Inter potrebbe fare di più se la trasmettessimo anche domenica sera. Ma abbiamo poi le esigenze sportive del Milan, il ritorno di EL del giovedì con eventuale supplementare. Il Milan ci ha chiesto di giocare di lunedì. Ed è la partita che viene trasmessa da Sky che trasmette sabato 20:45, 12:30 la domenica e il lunedì sera».