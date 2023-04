Le dichiarazioni dell’ex portiere Simone Braglia su quella che sarà la semifinale di Champions League tra Inter e Milan

Simone Braglia ha commentato così la semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le sue parole riportate a Tuttomercatoweb.

«Sono convinto che i rossoneri andranno in finale. Primo bisogna far gol per andare a Istanbul e il Milan il gol lo fa. Ma è un problema farlo il gol al Milan. È l’insieme della squadra che mi dà maggior convinzione rispetto alla forza della squadra di Inzaghi nelle partite secche. In quest Champions fare gol al Milan non è da tutti».