Milan Inter, Borja Valero: «De Ketelaere può fare di più». Le parole dell’ex centrocampista nerazzurro

Borja Valero parla così della prestazione di De Ketelaere nel derby di Milano. Le sue parole a Dazn:

LE PAROLE- «Un debutto non facile, in una partita così. Ha avuto qualche giocata, credo che possa dare ancora di più. Ha esperienza in Europa, sarà molto d’aiuto per le partite che avranno in Champions»