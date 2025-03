Milan Inter, si infiamma il clima a San Siro: il dato sui biglietti venduti

Condividi via email

Milan Inter, si avvicina il derby che varrà l’accesso alla finale di Coppa Italia. Il dato sui biglietti venduti per la sfida del 2 aprile

Si avvicina a grandi passi la semifinale di andata della Coppa Italia che andrà in scena mercoledì 2 aprile. San Siro inizia a colorarsi sempre di più, al Milan (squadra di casa per l’andata) non mancherà il sostegno dei tifosi.

Sarebbe già stata superata ampiamente quota 50mila tagliandi venduti, se non si arriverà al tutto esaurito ci sarà comunque un’ottima cornice di pubblico.