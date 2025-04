Milan Inter, Bianchin svela: «Lui torna titolare, sorpresa in attacco»

Condividi via email

Milan Inter, Luca Bianchin, noto giornalista, ha fatto il punto sulla probabile formazione dei rossoneri in vista della semifinale di Coppa Italia

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dato questo aggiornamento sulla formazione del Milan in vista della sfida di domani contro l’Inter in Coppa Italia:

PAROLE – «Rafa Leao è pronto a tornare dal 1’ contro l’Inter in Coppa Italia. Alex Jimenez possibile sorpresa: è favorito su Musah per giocare largo a destra. Pulisic sarà trequartista. Abraham più di Gimenez e Jovic per la maglia da centravanti».