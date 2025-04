Milan Inter, Abraham in vantaggio per l’attacco: c’è anche un’opzione a sorpresa

Milan Inter, Tammy Abraham è in vantaggio su Santiago Gimenez e non solo. C’è un’opzione a sorpresa per l’attacco

Tammy Abraham sarebbe il favorito per ricoprire il ruolo di centravanti in Milan–Inter. L’inglese è stato l’uomo decisivo nella finale di Supercoppa Italiana del 6 gennaio 2025.

Stando a quanto riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, l’ex Roma sarebbe in vantaggio su Santiago Gimenez e non solo. Nel ballottaggio infatti rientrerebbe anche Luka Jovic. Il serbo dopo aver disputato pochi minuti in questa stagione, ha segnato il gol 2-1 in Napoli-Milan.