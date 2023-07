Milan, è una nuova fase: le idee di Pioli, sul campo e sul mercato. A Milanello si riparte con volti nuovi e vecchie conoscenze

Nella giornata di ieri, il Milan si è ritrovato sotto il sole caldo e afoso di luglio per iniziare a preparare la nuova stagione: prima la tournéè negli USA, poi l’inizio della Serie A, fissato per metà agosto. Pioli, con il nuovo ruolo da coach più responsabilizzato sul campo e sul mercato, studia il nuovo Milan e la idee chiare.

Vuole una squadra più a sua immagine: fisica, europea, tecnica e intensa. Per questo motivo, la ricerca sul mercato del Milan va su determinati obiettivi. Pioli vuole giocare con la difesa a quattro: 4-2-3-1 o 4-3-3, la difesa a tre è solo un vecchio ricordo. In più, il tecnico vuole un uomo veloce e rapido sulla destra e un attaccante che sappia segnare. Ora la palla passa alla società, per un altro mese e mezzo di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.