Infortunio Krunic: le ultime dalla Bosnia sul giocatore. Il giocatore non è tra i disponibili delle due partite della Nazionale

Rade Krunic potrebbe aver finito la stagione già nell’ultimo match che il Milan ha disputato contro il Verona.

Secondo i media bosniaci, il giocatore è stata dato come infortunato e come indisponibile per entrambi gli impegni di Nazionale con la Bosnia. Testa, dunque, al ritiro del Milan, che ripartirà il 10 luglio.