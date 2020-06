Milan, infortunio Ibrahimovic: l’esito della risonanza è positivo

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante svedese nel primo pomeriggio, mostrano come l’infortunio sia in via di guarigione

Buone notizie dalla clinica Columbus, dove Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare il decorso dell’infortunio al muscolo soleo del polpaccio destro del centravanti rossonero.

Gli esami strumentali hanno evidenziato come il problema muscolare sia in via di guarigione, al punto che Ibrahimovic potrebbe tornare in campo con il Milan già il 28 giugno quando, alle 17,15, i rossoneri affronteranno la Roma a San Siro.