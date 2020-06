MN24 – Ibrahimovic: risonanza effettuata, si attende il referto

L’attaccante del Milan è rientrato in Italia ed è atteso alla clinica Colombus per valutare il decorso del suo infortunio al polpaccio

Zlatan Ibrahimovic è da pochi minuti rientrato in Italia, dopo essere stato in Svezia nei giorni scorsi. L’attaccante del Milan è atterrato alla Malpensa ed è diretto verso Milano, più precisamente alla clinica Columbus, dove sarà effettuata una risonanza magnetica per valutare il decorso del suo infortunio al polpaccio.

Nel corso della giornata, si dovrebbe dunque venire a sapere come sta procedendo il recupero e quando Ibrahimovic potrà tornare in campo con il Milan che tornerà in campo lunedì 22 giugno alle ore 19,30 allo stadio via del Mare di Lecce.

Ore 11,30 Zlatan Ibrahimovic è atterrato all’aeroporto di Malpensa, prossima tappa la clinica Colombus per la risonanza magnetica.

Ore 13,15 L’attaccante svedese si è sottoposto agli esami strumentali per verificare il decorso del suo infortunio al polpaccio destro.