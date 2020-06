Sky – Oggi Ibrahimovic effettuerà la risonanza: il possibile rientro in campo

Zlatan Ibrahimovic oggi effettuerà una risonanza magnetica a Milano: dal risultato dell’esame odierno si stabilirà la data di rientro

Zlatan Ibrahimovic oggi si sottoporrà ad una nuova risonanza magnetica al polpaccio infortunato presso il centro medico Columbus in centro a Milano.

In base all’esito dell’esame medico, e all’attestazione riguardante le sue condizioni fisiche, Ibrahimovic e il Milan avranno un quadro più chiaro rispetto al lavoro da svolgere nei prossimi giorni e ai tempi di recupero prima di poterlo rivedere in campo. La presenza dello svedese a Lecce resta decisamente improbabile mentre appare molto più realistica, se i test dovessero dare riscontro positivo, vederlo in campo per il match casalingo del 28 giugno contro la Roma.