Infortunio Ibrahimovic, presto i nuovi test: ecco quando dovrebbe tornare

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dall’infortunio al polpaccio che lo costringerà a saltare la sfida di lunedì 22 contro il Lecce

Zlatan Ibrahimovic ha approfittato dei due giorni di riposo indetti da Stefano Pioli per tornare in Svezia e guardare la gara del suo Hammarby uscito vittorioso nella sfida contro l’Ostersunds ieri.

Domani, o al massimo mercoledì, il centravanti svedese si sottoporrà a nuovi test medici per comprendere al meglio lo stato del proprio recupero fisico in vista del rientro in campo previsto, nella migliore delle ipotesi, già per la sfida del 28 giugno contro la Roma a San Siro.