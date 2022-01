Milan, il programma di domani

Prosegue il percorso di preparazione dei rossoneri, in vista della partita del 6 gennaio contro la Roma

Archiviate le feste, il Milan è tornato in campo. All’orizzonte, la sfida del 6 gennaio contro la Roma, match importante per il futuro prossimo della compagine guidata da Pioli, per determinare quali saranno gli obiettivi stagionali.

Per preparare la partita contro i giallorossi, il Milan tornerà in campo domani mattina a Milanello, agli ordini di mister Pioli. A comunicarlo è lo stesso club rossonero, attraverso il sito ufficiale.