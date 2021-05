Milan, il piano Champions per gettare le nuove basi: si parte da Pioli come punto di riferimento centrale per una squadra ormai formata

Milan, il piano Champions per gettare le nuove basi: si parte da Pioli come punto di riferimento centrale per una squadra ormai formata. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione partendo proprio dal tecnico, ad un passo dall’obbiettivo: “Continuità Elliott, Pioli fino al 2024”. E Ancora: “Il ritorno in coppa può portare ad un prolungamento per il tecnico”.

SI PARTE DA LUI- “Il piano Champions League-si legge- parte da Stefano Pioli e dal suo rinnovo. Il tecnico del Milan ha un contratto in scadenza nel 2022, non si parla di rinnovo perché al momento non è un’urgenza ma che dirigenza tecnica e proprietà siano d’accordo nel tenerlo al timone è certo”.