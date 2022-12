Milan, il Mondiale di Dest: convince con gli Stati Uniti

Il resoconto del Mondiale di Sergino Dest, uno dei giocatori che ha rappresentato il Milan in Qatar. I numeri

Sergino Dest è stato uno dei giocatori del Milan impegnato nei Mondiali appena conclusi in Qatar. Un’avventura decisamente positiva per il terzino in prestito dal Barcellona.

I suoi Stati Uniti si sono spinti fino agli ottavi di finale, dove sono stati eliminati dall’Olanda in una gara combattuta. 309 i minuti in campo per il classe ’00 con un assist a referto contro l’Iran, risultato decisivo per il passaggio della fase a gironi.