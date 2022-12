Milan, Ibrahimovic tornerà in gruppo lunedì: le ultime da Milanello

Il Milan si prepara a riaccogliere Zlatan Ibrahimovic in gruppo. L’attaccante svedese vede il rientro in allenamento

Zlatan Ibrahimovic procede il suo programma di rientro. L’attaccante svedese, secondo il Corriere dello Sport, tornerà ad allenarsi in gruppo nella giornata di lunedì. Il classe ’81 sarà a disposizione di Pioli già per la prima gara contro il Lumezzane.

Ovviamente il suo utilizzo in campo nei test amichevoli sarà studiato nei minimi dettagli. I rossoneri partiranno per Dubai dove sfideranno Liverpool e Arsenal, per poi concludere il 30 dicembre ad Eindhoven contro il PSV prima della ripartenza della Serie A.