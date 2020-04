Milan: Ibrahimovic ritiro rimandato, si allena con l’Hammarby, pronto a…

Milan: Zlatan Ibrahimovic rimanda il ritiro dal calcio giocato. Si allena con l’Hammarby, pronto a tornare in Italia

Zlatan Ibrahimovic, come riferisce SportMediaset, non sarebbe ancora pronto per attaccare gli scarpini al chiodo. Il gigante svedese è stato ripreso mentre si allenava con l’Hammarby.

L’ex Manchester Utd e Galaxy, dunque, sarebbe pronto a tornare in Italia e concludere per il meglio la stagione con la casacca rossonera. L’obiettivo per il Milan, ovviamente è la qualificazione alla prossima Europa League, principale aspetto per convincere Ibra a restare anche nella prossima stagione.