Milan: Ibrahimovic oggi si è allenato, con la Spal ci sarà

Il centravanti svedese ha svolto regolarmente la seduta odierna a Milanello e si candida ad esserci mercoledì in casa della Spal

Zlatan Ibrahimovic scalpita per rientrare in campo dopo il lungo infortunio; il centravanti svedese, come riportato da Sky Sport 24, oggi ha svolto regolarmente la sessione di allenamento a Milanello e si candida per esserci mercoledì a Ferrara.

Difficile magari vederlo titolare dal 1′ anche perché il Milan di Pioli tutto sommato sta girando bene anche senza di lui ma il rientro di Ibrahimovic sarà fondamentale per incrementare la pericolosità offensiva del Milan soprattutto in vista del trittico di sfide difficilissime contro Lazio, Juventus e Napoli.