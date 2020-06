Milan-Roma 2-0: le parole di Pioli in conferenza stampa – VIDEO

Il tecnico rossonero ha analizzato l’importante successo contro la Roma con uno sguardo già rivolto alla trasferta di Ferrara

E’ uno Stefano Pioli soddisfatto, quello che ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della sfida vinta con merito dal suo Milan contro la Roma.

C’è soprattutto entusiasmo per essere riusciti a sfatare un piccolo tabù che vedeva il Milan mai vittorioso contro chi le stava davanti in classifica: «Il fatto di aver battuto con merito un avversario come la Roma ci deve dar fiducia e positività per il prosieguo del campionato. Il nostro obiettivo è tornare in Europa». Di seguito il video integrale della conferenza stampa, pubblicato dall’agenzia Estenews: