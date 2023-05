Milan, Ibra verso l’addio: lo svedese lavora per questo! Il giocatore svedese vuole salutare in campo, a San Siro contro il Verona

Zlatan Ibrahimovic prepara il suo addio al Milan. Il desiderio del giocatore è quello di salutare la maglia rossonera in campo, contro il Verona a San Siro.

L’attaccante svedese lavora a parte, ma non filtrano buone sensazioni sulla disponibilità. C’è la possibilità che Pioli lo convochi e per qualche minuto lo faccia stare in campo, ma sono solo ipotesi. Si deciderà tutto nei giorni in prossimità del match. Lo scrive Tuttosport.