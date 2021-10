Milan Hellas Verona, ottimismo per la convocazione di Ibrahimovic

Ibrahimovic sì o Ibrahimovic no? Stefano Pioli deciderà stamattina se convocare o meno lo svedese. Filtra ottimismo

Stefano Pioli deciderà stamattina se convocare o meno Zlatan Ibrahimovic per la sfida contro l’Hellas Verona, come spiega La Gazzetta dello Sport. È facile auspicarsi la presenza dell’attaccante svedese in panchina.

Ibrahimovic sembra infatti aver completamente recuperato dall’infortunio e non vede l’ora di tornare a calcare i campi di gioco con la maglia del Milan. In caso di necessità potrebbe già scendere in campo qualche minuto stasera, per poi sperare di essere pronto per la Champions League.