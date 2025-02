Milan Hellas Verona, sarà Fourneau l’arbitro della sfida: i precedenti con i rossoneri. Le ultimissime notizie sulla sfida

Sono state diramate le designazioni arbitrali delle gare della 24esima giornata di Serie A. Per Milan-Hellas Verona, gara in programma sabato alle 20:45, è stato designato Fourenau.

L’arbitro quarantenne arbitrerà per la sesta volta i rossoneri. Con lui in direzione di gara il Milan ha ottenuto due vittorie e tre pareggi: Conceicao e i suoi ragazzi cercano continuità in ottica qualificazione in Champions League.