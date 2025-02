Condividi via email

Milan Hellas Verona, Conceicao è pronto a cambiare: questi due giocatori spingono per la titolarità. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, reduce dalla sconfitta per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord, ha la testa proiettata sull’Hellas Verona. Il match si disputerà sabato sera e avrà inizio alle 20:45.

Come riportato dal Corriere dello Sport Conceicao potrebbe cambiare qualcosa e far scendere in campo uno tra Samuel Chukwueze e Yunus Musah subito dal primo minuto. I prossimi giorni saranno decisivi.