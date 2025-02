Milan Hellas Verona, prima in rossonero per Bondo: il nuovo acquisto è convocato. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Conceicao

A San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 25ª giornata di Serie A tra il Milan e l’Hellas Verona. Come appreso dalla nostra redazione, Conceicao avrà per prima volta a disposizione Warren Bondo. Il nuovo acquisto, infatti, è stato convocato.

L’ex Monza ha svolto la seduta odierna con il resto del gruppo: il classe 2003 ha messo alle spalle i problemi fisici.