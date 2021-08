Milan, Hauge prima volta titolare con l’Eintracht Francoforte

Milan, Hauge per la prima volta titolare con il Francoforte nella sfida contro l’Augsburg. Ecco come è andata per l’ex rossonero

Poche settimane dopo l’addio al Milan, Jens Petter Hauge è sceso in campo per la prima volta da titolare con l’Eintracht Francoforte nella sfida contro l’Augsburg, valevole per la seconda giornata di Bundesliga.

La partita è terminata con un pareggio a reti bianche, e l’ex esterno rossonero ha sfiorato in un’occasione la gioia (negata dal miracolo del portiere Gikiewicz) per poi essere sostituito al 70esimo minuto.