Milan, guarda Meret: il portiere si allena con la fidanzata

L’estremo difensore del Napoli, candidato a sostituire Donnarumma per la porta del Milan, mostra il suo allenamento durante la quarantena.

Non sono state festività di riposo per Alex Meret; l’attuale portiere del Napoli e al centro di voci di mercato relative ad un suo possibile passaggio al Milan ha passato la Pasqua sì in casa ma ne ha approfittato per un po’ di allenamento specifico.

Come mostrato dallo stesso Meret su Instagram, ha assunto come preparatore dei portieri la sua fidanzata Debora Romano che lo ha torchiato per bene con diversi esercizi a terra; alla ripresa Meret vuol farsi trovare pronto.