Milan troppo vulnerabile: i numeri della crisi in difesa e i due possibili rimedi

Milan troppo vulnerabile: i numeri della crisi in difesa di questa prima metà di stagione e i due possibili rimedi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport propone un interessante approfondimento sul Milan, ponendo l’attenzione in particolare sui problemi a livello difensivo che hanno portato i rossoneri a subire troppi gol.

Sono già 25 i gol incassati in 22 giornate di campionato, numeri che limitano le ambizioni del Diavolo. Pioli e il club sono già al lavoro per invertire la rotta: determinanti saranno i rientri dei titolari, ma non è da escludere anche un possibile tentativo in extremis sul mercato.