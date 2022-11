Milan, gli eurorivali: il Tottenham vince in rimonta con il Leeds

Il Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha battuto il Leeds con un pirotecnico 4-3

Il Tottenham soffre ma vince il suo match in Premier League. Gli Spurs, prossimi avversari del Milan agli ottavi di Champions League, battono il Leeds United in casa con un pirotecnico 4-3.

La squadra di Conte si ritrova in svantaggio per 2-3 a 10 minuti dalla fine, ma la ribalta grazie ad una doppietta di Bentancur in 120 secondi. Le altre due reti sono di Kane e Davies, mentre per gli ospiti a segno Summerville e due volte Rodrigo.