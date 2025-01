Milan Girona, Conceicao ancora alle prese con gli infortuni e non solo: sei assenze sicure

Milan Girona, problemi in vista della Champions League per l’allenatore portoghese. Mercoledì mancheranno almeno cinque giocatori

Mercoledì alle ore 21:00 il Milan scenderà in campo per affrontare il Girona in Champions League. Mister Sergio Conceicao tra infortuni, squalifiche e fuori lista, non avrà a disposizione sei calciatori.

Queste le assenze sicure: Loftus Cheek, Chukwueze e Thiaw out per infortunio; Tomori fermo per squalifica; Jimenez e Jovic fuori lista. In dubbio le presenze di Morata e Pulisic, per i quali però filtra ottimismo e speranza di averli disponibili.