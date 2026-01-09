Milan Genoa, Maignan evita la squalifica ma sarà punito con una multa dopo le proteste a fine match: i dettagli

Milan Genoa, Maignan sarà multato dopo le proteste a fine gara contro l’arbitro Mariani: ecco tutti i dettagli

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito all’ultimo turno di Serie A, e tra i provvedimenti spicca la sanzione inflitta a Mike Maignan. Il numero uno del Milan è stato punito con una multa di 1.500 euro a seguito di un’ammonizione rimediata per proteste nei confronti della direzione di gara di Milan-Genoa. L’episodio ha acceso gli animi in campo, portando il direttore di gara a estrarre il cartellino giallo per il portiere francese, la cui reazione è stata giudicata eccessiva.

La sanzione pecuniaria non è rimasta al livello base previsto per questo tipo di infrazioni, ma è stata aggravata per un motivo istituzionale ben preciso. Maignan, infatti, indossava la fascia di capitano della squadra rossonera durante l’incontro, una condizione che, secondo il regolamento, comporta una responsabilità maggiore e, di conseguenza, sanzioni più severe in caso di comportamenti irrispettosi o proteste plateali verso gli ufficiali di gara.

Il ruolo del capitano e la gestione del nervosismo in campo

Nel comunicato ufficiale si legge chiaramente la motivazione che ha portato a tale esborso economico per l’estremo difensore: «Sanzione aggravata perché capitano della squadra». Questa dicitura sottolinea la linea dura adottata dagli organi competenti per preservare il rispetto sul terreno di gioco, specialmente da parte di chi dovrebbe dare l’esempio ai compagni e fungere da unico interlocutore ufficiale con l’arbitro.

Per il portiere del Milan si tratta di una sanzione che, pur non comportando squalifiche immediate, macchia il suo curriculum disciplinare in una stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa ai vertici della classifica.