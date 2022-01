Milan Genoa: ecco la probabile formazione rossonera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan affronta il Genoa nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ecco la probabile formazione rossonera

Il Milan affronta il Genoa nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli non dovrebbe adottare un enorme turnover vista la situazione legata agli indisponibili. In avanti riposa Ibra (squalificato). In mezzo al campo ci sarà Tonali (out in campionato). Difesa blindata.

Milan (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Maldini, Saelemaekers; Giroud.