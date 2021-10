Milan, Gazidis sarà presente all’Assemblea dei Soci rossoneri

Il CEO del Milan Ivan Gazidis sarà presente all’Assemblea dei Soci rossoneri che si terrà domani in videoconferenza

Ivan Gazidis è tornato in Italia dopo aver completato il ciclo di cure a New York. Come riportato da Tuttosport, il CEO del Milan sarà presente domani insieme al presidente Scaroni per l’Assemblea dei Soci rossoneri.

Sarà la prima volta che comparirà in pubblico dopo l’annuncio della sua malattia. L’assemblea, che servirà ad illustrare il bilancio ’20/’21, si terrà in videoconferenza.