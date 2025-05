Milan Futuro in Serie D, Pellegatti: «Possiamo solamente sperare in questa cosa, 15 milioni buttati…». Le ultimissime sui rossoneri

Con un video Instagram, Carlo Pellegatti non le ha mandate a dire sulla retrocessione avvenuta ieri di Milan Futuro, maturata dopo la sconfitta contro la SPAL.

PAROLE – «E poi dobbiamo vedere, quali di questi giocatori accetterà di andare in una categoria di semi-professionisti come la Serie D? Certo, ci potrebbe essere un ripescaggio. Appigliamoci a quello. Ma i contratti, cosa succederà? Chi gestirà la Serie D o l’eventuale Serie C se saremo ripescati? Le stesse figure che hanno gestito in questa maniera quest’anno il Milan Futuro, che doveva essere un serbatoio? Ma serbatoio di che, sono stati spesi 15-20 milioni che sono stati buttati per andare in Serie D.».