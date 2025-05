Milan Futuro in Serie D, Pellegatti non le manda a dire: «Un disastro, il prossimo Milan chi affronterà? Ci tengo a dire questo». Le ultimissime

Con un video Instagram, Carlo Pellegatti non le ha mandate a dire sulla retrocessione avvenuta ieri.

PAROLE – «Il Milan Futuro è in Serie D. Ha perso 2-0 con la SPAL, ho appena visto la partita, il Milan Futuro è in Serie D. Milan… In Serie D. Se è stata definita fallimentare la stagione del Milan cosa definire la stagione di Milan Futuro, che è iniziata male, proseguita peggio ed è finita in un disastro. E il prossimo anno il Milan chi affronterà? Avversari come il Pro Palazzolo, la Casatese Merate, la Folgore Caratese, la Varesina, il Chievo Verona, la Pro Sesto, Sondrio, Castellanzese, Crema…».